Trump in eerste VN-speech: 'Als het moet, zullen we Noord-Korea totaal vernietigen'

Dat laatste land kreeg opnieuw een waarschuwing van Trump: 'Raketman is aan een zelfmoordmissie bezig,' zo verwees hij naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. 'Als de VS gedwongen wordt zichzelf en zijn bondgenoten te verdedigen, dan zal het geen andere keuze hebben dan Noord-Korea totaal te vernietigen'.

Volgens Trump bedreigt Noord-Korea de hele wereld. 'Als de vele rechtvaardigen het niet opnemen tegen de kwaadaardige enkelingen, dan zal het kwaad zegevieren', luidde het.

Desnoods alleen

Het was te verwachten dat Trump zijn speech voor een belangrijk deel zou wijden aan Noord-Korea. Hij gebruikte opnieuw het begrip 'schurkenstaten'. Dat zijn volgens hem 'landen die een gevaar vormen voor andere landen en hun eigen bevolking'. In zijn ogen moeten met name Noord-Korea en Iran als dusdanig bestempeld worden. De term 'rogue nations' werd vooral tijdens de regeerperiodes van Bush junior gebruikt.

Aan de vijanden van de VS lanceerde Trump de waarschuwing dat het Amerikaanse leger weldra 'sterker dan ooit' zal zijn. Hij herhaalde hij dat voor hem de VS altijd op de eerste plaats komen ('America First'). Volgens The New York Times zei Trump dat de Amerikanen dan ook bereid zijn desnoods alleen in actie te komen tegen Noord-Korea. 'Alle verantwoordelijke leiders hebben een verplichting om voor de eigen burgers op te komen, dat is de belangrijkste taak van onze regering'.

De wereld, aldus nog de Republikeinse politicus, staat voor een tijd van 'zowel grote belofte als groot gevaar'. Enerzijds ziet hij technologische doorbraken en innovaties in de economie en de geneeskunde, anderzijds zijn er de 'schurkenstaten' en 'de meest vernietigende wapens die de mensheid ooit heeft gekend'.

Iran

Zoals verwacht kwam de opwarming van het klimaat niet in zijn speech voor, maar had hij het wel over het verdrag dat de vijf grote kernwapenstaten (waaronder de VS) en Iran hebben gesloten betreffende het Iraanse civiele nucleaire programma. Dat verdrag bestempelde hij als 'een schande', 'een van de slechtste (verdragen) die de VS ooit hebben gesloten' en een 'vernedering voor Washington'. Volgens Trump 'exporteert Iran het geweld'.

Later dinsdag staat onder andere een toespraak van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op het programma. De kans dat die dezelfde anti-Iraanse viool zal bespelen -wat hij al enkele jaren doet - is bijzonder groot.

Venezuela

Ook Venezuela moest het voor Trump bekopen. Dat land heet een 'socialistische dictatuur' te zijn, en de toestand aldaar is 'onaanvaardbaar'. De bevriende dictaturen uit de Golf kwamen in de toespraak niet ter sprake.

Trump nam ook de Verenigde Naties zelf onder verbaal vuur. Hij verweet de volkerenorganisatie een 'gebrek aan efficiëntie'.