Trump en het gas van Merkel: slecht voor de NAVO of voor de dollar?

'Duitsland wordt volledig gecontroleerd door Rusland en dat is een slechte zaak voor de NAVO.' Met die krasse uitspraak zette Donald Trump zijn aanwezigheid op de NAVO-top in Brussel meteen in de verf. De Amerikaanse overwegingen lijken echter meer economisch dan strategisch.