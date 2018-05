Top islamitische landen eist beschermingsmacht voor Palestijnen

In de slotverklaring van de top eisen de OIS-landen vrijdag 'de internationale bescherming van de Palestijnse bevolking, met inbegrip van een internationale beschermingsmacht.'

Erdogan zei dat Palestijnen 'iedere dag hun jonge kinderen verliezen door de Israëlische terreur' en dat ze daartegen moeten beschermd worden. 'Net als er een vredesmacht in Bosnië-Herzegovina en Kosovo ingezet werd, is het noodzakelijk om ook hier dergelijke troepen te sturen.'

Details over zo'n vredesmacht worden niet genoemd in de OIS-verklaring. De kans dat een dergelijke internationale beschermingsmacht effectief opgericht wordt, is zo goed als onbestaande. Noch Israël, noch de VS zou zo'n troepenmacht accepteren. Turkije neemt momenteel het roterende OIS-voorzitterschap op.

Erdogan vergeleek de methodes van Israël tegen Palestijnen in Gaza met die van de nazi's tegen Joden vorige eeuw.