'Toen Sinead O'Connor protesteerde tegen pedofiele priesters, werd ze gek verklaard'

Het bezoek van de paus Franciscus dit weekend aan Ierland was al beladen voordat het begon. De conclusie van een onderzoeksrapport waaruit bleek dat duizend kinderen in zes Amerikaanse bisdommen door honderden katholieke priesters misbruikt werden, zindert nog na. Het katholieke zedenschandaal is even internationaal als MacDonalds. Franciscus zal in Ierland, opnieuw, voor het gedane leed zijn excuses aanbieden. Maar misschien, opperde de Ierse media, is de paus niet de enige die op zijn knieën moet. Moeten journalisten ook niet door het stof voor Sinead O'Connor?

