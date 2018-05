Tienduizenden mensen in Jemen op de vlucht voor nieuw hevig offensief

Amnesty International heeft 34 burgers geïnterviewd die tussen januari en begin mei op de vlucht zijn geslagen voor de gevechten in Hodeida. De mensen getuigen over vreselijke mortieraanvallen, luchtaanvallen en andere gevaren. 'De mortieren vlogen boven onze hoofden', zegt Hassan, een 26-jarige gevluchte visser.

'De menselijke impact van dit nieuw militair offensief blijkt duidelijk uit de pijnlijke verhalen die gevluchte burgers vertellen. Het is wellicht slechts een voorbode van wat nog moet komen zodra de gevechten ook de dichtbevolkte havenstad Hodeida zullen bereiken', zegt Rawya Rageh, senior crisisexpert van Amnesty International.

'We zijn erg bezorgd over mogelijke willekeurige aanvallen en andere schendingen van het internationaal humanitair recht. Alle strijdende partijen zijn verplicht om burgers zo veel mogelijk te beschermen. Het leven van honderdduizenden mensen is in gevaar.'

Het offensief tegen de Houthi-groep wordt uitgevoerd door de door Saudi-Arabië geleide coalitie, die loyaal is aan de internationaal erkende Jemenitische regering.

De gewapende Houthi-groep brengt burgers in gevaar door hun troepen in bevolkte gebieden te vestigen, en burgers te verhinderen te vluchten, of ze net te verdrijven uit gebieden die de regering controleert. Ze voeren ook zeer onnauwkeurige mortieraanvallen uit in bevolkte gebieden. Volgens overlevers hebben ook de luchtaanvallen van de coalitie burgerslachtoffers gemaakt.

Volgens de Verenigde Naties hebben de gevechten aan de westkust van Jemen de laatste maanden ongeveer 100.000 mensen ontheemd, vooral in de provincie Hodeida.