Tienduizenden betogen samen met Spaanse koning in Barcelona tegen terreur

Vooraan in de betoging (na een spandoek met de slogan 'no tinc por' of 'ik heb geen schrik' in het Catalaans) liepen vertegenwoordigers van de diensten die zich na de aanslagen als eersten om de slachtoffers bekommerden: politieagenten, brandweerlui, dokters, taxichauffeurs, winkeliers en bewoners van de Ramblas.

Heel wat gezagsdragers stapten mee op. De Spaanse koning Felipe stapte mee in de betoging. Het is de eerste keer sinds de herinvoering van de monarchie in 1975 dat een Spaanse vorst mee betoogde.

Naast de koning ging het onder meer om de Spaanse premier Mariano Rajoy en de Catalaanse president Carles Puigdemont. Zij zetten hun politieke tegenstellingen - Catalonië wil een referendum over onafhankelijkheid maar het centrale gezag in Madrid wil daar niet van weten - voor even opzij.

Toch was er ook boegeroep te horen van aanhangers van de Catalaanse onafhankelijkheid. Zij lieten hun ongenoegen merken telkens de koning of premier Rajoy op een van de grote schermen in de buurt van de betoging verschenen. Ze hekelden ook de verkoop van Spaanse oorlogsschepen aan Saoedi-Arabië, een land dat banden heeft met de radicale islam.