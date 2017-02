The New Yorker boycot persbriefings Witte Huis

Het grote Amerikaanse weekblad The New Yorker zal de persbriefings van het Witte Huis niet meer bijwonen totdat journalisten van onder andere CNN, New York Times en Politico odat wel weer mogen. Dat meldt het blad zelf in een achtergrondartikel over de relaties tussen president Donald Trump en de pers. Het citeert daarbij hoofdredacteur David Remnick.

Tijdens de persbriefing zelf, toen duidelijk werd dat de persentourage van het Witte Huis journalisten zou weren door de persconferentie om te vormen tot een gaggle of informeel persmoment, verlieten journalisten van Time en Associated Press de zaal al uit een protest, schrijft The New Yorker. 'In de zes jaar dat ik hier ben, heb ik nooit een gaggle meegemaakt die niet onderweg of in Air Force One plaatsvond. Deelnemers uitkiezen is totaal nieuw', zei Davan Maharaj, hoofdredacteur van Los Angeles Times.

Andere media tekenen op andere manieren protest aan. The Washington Post drukt sinds kort 'Democracy Dies in Darkness' op haar voorpagina. Los Angeles Times heeft dan weer T-shirts laten maken voor haar personeel met daarop de zin 'Wij zullen niet zwijgen' in dertien talen.