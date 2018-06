Sudan: 'Vooral de veiligheidsdiensten zijn betrokken bij mensensmokkel'

Kassala is Sudans belangrijkste smokkelstad in de oostelijke grensstreek met Eritrea. Dagelijks trekken tientallen vluchtelingen en migranten door het bergachtige stuk land te midden van de woestijn om de grens naar Sudan over te steken. Niet alleen Eritreeërs, ook grote groepen Ethiopiërs en Somaliërs nemen deze route. Een barre tocht over een kale, eindeloos lijkende woestijngrond die schijnbaar naadloos overloopt van Eritrea naar Sudan. Schijnbaar omdat de Sudanese overheid sinds het Khartoem-proces van 2014 volle bak heeft ingezet op de bewaking aan de grens. Op het proces werden afspraken gemaakt tussen Europa en Afrika om de migratie aan te pakken.

