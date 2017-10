Strijd tegen IS: door VS gesteunde SDF claimen overwinning in Raqqa

De door de VS gesteunde Syrische Democratische Krachten (SDF) melden dat ze erin geslaagd zijn om de stad Raqqa, de voormalige hoofdstad van IS in Syrië, 'volledig' onder controle te krijgen. 'De militaire operaties zijn afgelopen. De stad is volledig onder controle', zegt Talal Sello, de woordvoerder van SDF, een alliantie van Koerdische peshmerga en Arabische milities.

De stad wordt momenteel nog uitgekamd door SDF. Er wordt gezocht naar mogelijk achtergebleven IS-strijders die zich in de stad verschanst hebben.

Geëvacueerd

De strijd om Raqqa was zijn laatste fase ingegaan bij een aanval op het gemeentelijk stadion in het centrum van de stad. Dat was de laatste plaats die nog onder de controle viel van IS.

In de aanloop naar het slotoffensief werd de burgerbevolking de voorbije dagen al uit Raqqa geëvacueerd. Ook Syrische IS-strijders konden de stad verlaten, waardoor er enkel nog buitenlandse jihadisten overgebleven zouden zijn.

De anti-IS-alliantie probeert al sinds juni om Raqqa te bevrijden. De stad was in juni 2014 in handen gekomen van IS.

Samen met Mosoel in Irak, was Raqqa de belangrijkste stad in het zelfuitgeroepen kalifaat van IS. De SDF kregen bij de strijd om Raqqa steun van de internationale coalitie vanuit de lucht en van speciale eenheden op de grond. Bij de bombardementen op de stad zijn wellicht honderden burgers om het leven gekomen.