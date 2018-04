Volgens de hulporganisaties zijn de noden veel groter dan de humanitaire hulp die momenteel toegezegd is door de internationale gemeenschap. 'Slechts 20 procent van de benodigde hulp voor Syrië is gefinancierd', staat te lezen in een communiqué dat ondertekend werd door Christian Aid, CARE International, International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council, Oxfam, Mercy Corps, Humanity and Inclusion en Save the Children.

De organisaties vrezen dat de donorlanden na zeven jaar van geweld in Syrië op hun lauweren gaan rusten, maar '2017 was een van de slechtste jaren in de zeven jaar durende crisis in Syrië, en het ziet ernaar uit dat 2018 even rampzalig zal zijn voor burgers', klinkt het.

De hulporganisaties benadrukken dat bijna 700.000 mensen hun huis hebben moeten ontvluchten in 2018 alleen al. 'Het is zeer belangrijk om de humanitaire noden te financieren, anders komen nog meer levens in gevaar', zegt Robert Beer van CARE International. 'Maar financiële hulp is maar een deel van het verhaal. Het systematisch en bewust blokkeren van humanitaire hulp in Syrië moet stoppen en hulpverleners moeten ongehinderd toegang krijgen tot burgers.'

Dinsdag 24 en woensdag 25 april komen meer dan 85 landen, internationale organisaties en ngo's samen in Brussel voor de tweede editie van de conferentie Supporting the future of Syria and the region. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Op de vorige Syriëconferentie in Brussel, in april vorig jaar, beloofden de deelnemende landen 6 miljard dollar (bijna 4,9 miljard euro) aan nieuwe humanitaire hulp.