Schietpartij Istanboel: 'Aanslag was niet werk van PKK'

In Turkije blijven politie en inlichtingendiensten zoeken naar de man die op oudejaarsnacht het vuur openede in een nachtclub in de Turkse stad Istanboel. Daarbij vielen minstens 39 doden, onder wie één Belg.

De Koerdische verzetsbeweging PKK, die door de Turkse regering als terreurorganisatie wordt beschouwd, zegt niet achter de aanslag te zitten. 'We zouden nooit burgers viseren', aldus woordvoerder Murat Karayilan.

Dat voedt de speculatie dat de 'lone wolf' banden heeft met terreurorganisatie IS. Ook de Turkse overheid lijkt nu uit te gaan van die piste. Turkije is één van de landen die tegen IS strijdt in Syrië.

Schutter was niet als kerstman verkleed, zegt Turkse premier

Volgens de Turkse premier Binali Yildirim was de schutter in de nachtclub in Istanboel niet verkleed als kerstman. Eerdere verklaringen daarover kloppen niet, zei hij zondag.

"We weten dat er een gewapende terrorist was", zegt hij. De overheid zoekt non-stop naar de identiteit van de dader en er zal een insense klopjacht volgen, aldus de premier. Mogelijk heeft de aanvaller zijn wapen in de club achtergelaten en kon hij ontsnappen door zich onder de vluchtende menigte te mengen. Alle mogelijkheden worden onderzocht, zei de eerste minister nog. "Terreur kan ons niet intimideren, het kan onze broederlijkheid, hechtheid of eenheid niet kapotmaken".

'Geheime dienst op de hoogte'

De Turkse krant Hurriyet had een interview met de eigenaar van de nachtclub waar de feiten plaatsvonden. Hij laat verstaan dat de inlichtingendiensten op de hoogte waren dat de kans bestond dat er een aanslag zou gepleegd worden, en dat er de afgelopen weken extra maatregelen genomen werden die dat moesten voorkomen.

In Turkije werden in 2016 verschillende aanslagen gepleegd, onder meer door Islamitische Staat (IS) als door Koerdische rebellen. Daarbij kwamen meer dan 180 mensen om het leven.