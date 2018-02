Schietpartij in school in Florida

Aan een school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida is een schietpartij uitgebroken, zo hebben Amerikaanse media woensdag gemeld. Er zouden minstens 20 mensen gewond zijn.

Er is een 'actieve schutter' aan het werk in de Marjory Stoneman Douglas High School waar 3.208 kinderen school lopen. De onderwijsinstelling is onder 'lockdown', mensen zijn gevraagd de zone te vermijden.

Amerikaanse zenders melden dat de schutter nog steeds niet is gevat. President Donald Trump is op de hoogte gebracht.

MORE: Aerial footage above Marjory Stoneman Douglas High School shows students running from grounds of campus after authorities respond to report of shooting in Parkland, Florida https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/D62xmQxo9K — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018