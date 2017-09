Saoedi's zetten poort van stadion voor het eerst open voor vrouwen

Een best ongewoon zicht, afgelopen zaterdag in het King Fahd International Stadium in de hoofdstad Riyad: voor het eerst waren ook vrouwen toegelaten bij een evenement in een voetbalstadion. Het stadion zat dan ook vol met families die getuige waren van verschillende optredens en voorstellingen. Om de vrouwen toch gescheiden te houden van de vrijgezellen, moesten de vrijgezellen mannen via een andere ingang naar binnen.

De verschillende evenementen in het kader van de nationale feestdag passen in het groter plan van de regering om de Saoedische economie minder afhankelijk te maken van de olie-inkomsten. Het plan, 'Vision 2030' gedoopt, moet er onder meer voor zorgen dat er jobs aangeboord worden in nieuwe sectoren waarin jongeren kunnen worden tewerkgesteld. Naast jobs moet er ook meer vertier zijn. Daarom legt het Vision-plan meer de nadruk op sport, entertainment en vrouwenrechten. Al is vooral de religieuze elite in het soennitische, Wahabistische land niet opgezet met deze kentering.

Door meer vrije tijdsvoorzieningen te creëren wil de regering een deel kunnen recupereren van wat haar inwoners in het buitenland uitgeven. De Saoedi's zouden naar schatting al 20 miljard dollar hebben uitgegeven in de buurlanden, zoals Dubai, en overzee.