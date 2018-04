Sandy Hook-nabestaanden klagen Alex Jones aan

De klachten van de ouders van Jesse Heslin en Noah Pozner, die op zesjarige leeftijd werden doodgeschoten, werden ingediend in Austin, Texas. Daar wordt het radioprogramma van Alex Jones, InfoWars, opgenomen.

De klacht die de familie Heslin indient, gaat om de bewering van Jones in april 2017 tijdens zijn radio-uitzending dat de vader van Jesse loog wanneer hij zei dat hij het levenloze lichaam van zijn zoon met een kogelwonde in zijn armen had gehouden. 'Deze harteloze en gemene daad van laster heeft het "false flag"-complot nieuw leven ingeblazen en de emotionele wonden die ze wanhopig proberen te helen, weer opengereten', klinkt het volgens de krant Austin American Statesman in de klacht.

In dezelfde aflevering zei Jones dat een CNN-interview met de moeder van Pozner gemanipuleerd werd, en een bewijs was van leugens van de overheid en de medewerking aan die leugens van de families. Adam Lanza schoot op 14 december 2012 twintig kinderen en zes volwassenen dood in de Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut.

Het was de op een na dodelijkste schietpartij in een Amerikaanse school, na die in de Virginia Polytechnic Institute and State University in 2007, waarbij 33 doden vielen.

Alex Jones, die bekendstaat voor zijn -letterlijk en figuurlijk- agressieve toon, werd al verschillende keren aangeklaagd voor uitspraken tijdens zijn radioshow. Zo gooide hij het vorig jaar op een akkoord met yoghurtproducent Chobani. Jones beschuldigde dat bedrijf ervan 'verkrachtende migranten te importeren'. Hij beweert bovendien dat de maanlanding vals was en dat radartorens gebruikt worden om het weer te manipuleren. Hij is populair onder oerconservatieve Republikeinen.