Requiem voor een weerbarstige snor: de erfenis van Vaclav Havel

In de Babelse toren die de Europese Unie heet, kent geen enkele taal een beter woord voor 'snor' dan het Tsjechisch. Met de goede intonatie klinkt Knír - met een scherpe i en een rollende r - als een ijzingwekkende angstkreet die zo uit een horrorfilm uit de jaren vijftig kan komen. Met pathos galmt de kreet om een snor over de tribunes van het Praagse Archa-theater. Op het podium is de Tsjechische acteur Vladimir Javorsky wanhopig op zoek naar een snor, die hij van het staatsieportret van de oude president heeft gerukt. Die snor heeft magische krachten, legt hij uit. Wie hem draagt, 'leeft in de waarheid' en kan niet langer liegen.

