Puigdemont vraagt Catalaanse parlementsvoorzitter zijn 'onschendbaarheid te garanderen'

Dat schrijft El País. Volgens de Catalaanse leider kan hij beroep doen op zijn parlementaire onschendbaarheid en kunnen de Spaanse autoriteiten hem eigenlijk niet oppakken, 'tenzij ze hem op heterdaad betrappen op een misdrijf.'

Puigdemont verblijft sinds eind vorig jaar in ons land, nadat de Spaanse regering Catalonië onder curatele plaatste na het onafhankelijkheidsreferendum begin oktober.

Puigdemont verblijft sinds eind vorig jaar in ons land, nadat de Spaanse regering Catalonië onder curatele plaatste na het onafhankelijkheidsreferendum begin oktober. De Catalaanse leider wordt in zijn thuisland gezocht voor onder meer rebellie en misbruik van overheidsgeld: als hij één voet op Spaanse bodem zet, wordt hij opgepakt. Maar de separatisten blijven ook na de verkiezingen in december, die door Madrid waren uitgeroepen, de grootste fractie. Carles Puigdemont wordt daarom opnieuw minister-president, maar hij moet daarvoor wel persoonlijk de eed afleggen. Een eedaflegging per videoconferentie aanvaardt het Grondwettelijk Hof niet.

Puigdemont wilde daarom het Spaanse hooggerechtshof om toestemming vragen toch persoonlijk naar Catalonië af te zakken, maar verandert het geweer nu van schouder. In een brief aan Catalaans parlementsvoorzitter Roger Torrent zegt hij dat hij eigenlijk beroep kan doen op zijn parlementaire onschendbaarheid. Volgens de wet kan hij enkel worden opgepakt als hij op heterdaad betrapt wordt op een misdrijf, betoogt hij. Hij vraagt Torrent om hem zijn 'onschendbaarheid te garanderen' en 'de nodige middelen te voorzien om de rechten van het parlement en zijn leden te vrijwaren'.

Het Catalaanse parlement komt dinsdag om 15 uur samen. Drie andere Catalaanse ex-ministers die naar ons land waren gevlucht, Lluis Puig Gordi, Meritxell Serret en Clara Ponsatí, hebben volgens El País al laten weten dat zij niet aanwezig zullen zijn.

Waar Puigdemont momenteel verblijft, is niet duidelijk. Volgens zijn Spaanse advocaat is het niet onmogelijk dat hij dinsdag in het parlement verschijnt, maar waar de Catalaanse leider nu is, weet zijn raadsman naar eigen zeggen niet.