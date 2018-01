Politie en Child Focus openen onderzoek naar pedosite met Belgische vakantiefoto's

Op de website, die maandelijks door meer dan zeventien miljoen mensen wordt bekeken, staan bijna drie miljoen foto's van kinderen. De meeste foto's zijn onschuldige vakantiekiekjes die door de ouders online gezet zijn op Instagram of Facebook. Bij de foto's staan schunnige commentaren van pedofielen.

Volgens de Nederlandse IT-beveiligingsexpert Sijmen Ruwhof staan er op de website ook veel albums die explicieter kinderpornografisch materiaal bevatten, maar die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn.

De federale politie gaat de beelden onderzoeken. 'In het begin was deze website vooral een plaats waar beeldmateriaal werd uitgewisseld. Maar nu wordt de site meer en meer een plaats waar pedofielen eerste contacten leggen', zegt Yves Goethals, sectiechef kindermisbruik bij de federale politie. 'De informatie die nu bovenkomt, kan de start van een groter onderzoek betekenen, dat later tot huiszoekingen en veroordelingen kan leiden.'

Ook Child Focus is een onderzoek opgestart naar de beelden met Belgische kinderen. De organisatie raadt mensen en verenigingen ook aan voorzichtig te zijn met het openbaar delen van beelden.