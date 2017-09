Politici hekelen feministen die huis Thierry Baudet bekladden

Op internet heeft de groepering Radicaal Anarchistisch Feministisch Front de actie opgeëist. Ze zeggen daarmee te protesteren tegen het "verderfelijke gedachtegoed" van Baudet. Op de deur is met witte verf een anarchistenteken en een vrouwensymbool gemaakt.

Collega's van Baudet in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor de actie. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt die 'vreselijk' en 'buitengewoon kwalijk'. Hij en PVV-voorman Geert Wilders hopen dat de politie er een serieuze zaak van maakt en de daders weet op te sporen. Wilders vindt 'dat je met je fikken af moet blijven van huizen en andere persoonlijke eigendommen'', ook als je het niet met iemand eens bent.

'Je moet dit nooit accepteren en hier hard tegen optreden'. CDA-Kamerlid Harry van der Molen spreekt van een ,'on-Nederlandse' actie. 'In dit land bestrijden we elkaar met woorden'. Ook VVD-Kamerlid Malik Azmani noemt de bekladding verwerpelijk. Hij brengt in herinnering dat ,'je meningen bestrijdt met meningen''.

Afgelopen jaren werd onder meer het huis van de directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek van justitie al eens beklad. Toen waren asielactivisten de daders. Ook PVV-raadsleden en -Statenleden waren meermaals het slachtoffer.