Poetin haalt uit naar Trump: 'We hebben een handelsvrede nodig'

'We hebben vandaag geen handelsoorlog nodig en ook geen wapenstilstand, maar wel een handelsvrede', zei Poetin tijdens het internationaal economisch forum in Sint-Petersburg, in het westen van Rusland.

Volgens de Kremlin-baas worden de basisregels van samenwerking en eerlijke competitie op de wereldmarkt ondermijnd door beperkingen die unilateraal worden opgelegd.

Delen Het breken van de regels wordt de regel. Open markten en eerlijke competitie worden vervangen door allerlei uitzonderingen, beperkingen en sancties. Vladimir Poetin, Russische president

'Wat we vandaag zien, is niet de erosie, maar wel de ondermijning van de fundamenten van het systeem van multilaterale samenwerking dat gedurende decennia werd opgebouwd', speechte Poetin. 'Terwijl dat systeem op natuurlijke wijze zou moeten evolueren, is het aan het ineenstorten. Het breken van de regels wordt de regel. Open markten en eerlijke competitie worden vervangen door allerlei uitzonderingen, beperkingen en sancties.' Poetin pleitte voor nieuwe gemeenschappelijke regels om een einde te maken aan de handelsbeperkingen.

Het is moeilijk om in de speech van Poetin niet een vingerwijzing naar de Amerikaanse president Donald Trump te zien, die van 'America First' een verkiezingsbelofte maakte. Trump voerde onlangs bijvoorbeeld invoerheffingen in op aluminium en staal.

Ook de Franse president Emmanuel Macron, de Japanse regeringsleider Shinzo Abe en IMF-topvrouw Christine Lagarde komen nog aan het woord op het treffen waaraan duizenden mensen uit de politieke en de economische wereld deelnemen. De top, die donderdag startte, eindigt zaterdag.