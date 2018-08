'Paus Franciscus dekte misbruik door kardinaal in de VS toe'

Vigano was de pauselijke nuntius in de VS tussen 2011 en 2016. Hij zegt dat paus Franciscus de sancties heeft opgeheven die zijn voorganger Benedictus had opgelegd aan de aartsbisschop van Washington DC Theodore McCarrick omdat die priesters en seminaristen seksueel had misbruikt.

Volgens Vigano, die nu met pensioen is, heeft het Vaticaan de rapporten over dat seksueel misbruik onder de mat geschoven. De ex-nuntius zegt dat hij paus Franciscus in 2013 persoonlijk op de hoogte heeft gebracht over McCarrick die 'generaties' seminaristen en priesters heeft misbruikt.

Hij zou hem ook op de sancties hebben gewezen: de kardinaal zou zich uit het publieke leven moeten terugtrekken, was een reisverbod opgelegd en moest zichzelf aan gebed en boetedoening wijden.

McCarrick trad intussen af als kardinaal. De paus heeft zijn ontslag in juli aanvaard.

Het Vaticaan geeft geen commentaar op de beschuldiging. Paus Franciscus is zondag nog in Ierland, waar het jarenlange toedekken van seksueel misbruik in de kerk daar in het middelpunt van de belangstelling staat. Zondag, tijdens een mis in Phoenix park in Dublin, die bijgewoond werd door een half miljoen gelovigen, vroeg de paus nog eens om 'vergeving'.