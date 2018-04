Partij Islam gelooft in de islamitische toekomst van Brussel, de Wetstraat is boos

De Partij Islam zal bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen in 28 gemeenten in Wallonië en Brussel. In de Brusselse gemeenten zetten de kandidaten in op de grote moslimgemeenschap en geloven ze sterk in de democratische islamitische toekomst van de hoofdstad.

'Een derde van de bevolking in Brussel is moslim, dus met de naam vertegenwoordigen we deze groep', stelt Anderlechtse gemeenteraadslid en mede-oprichter van de partij Redouane Ahrouch. 'Binnen 12 jaar, in 2030, zal Brussel voornamelijk uit moslims bestaan. Wat wil je dan, een bemiddelaar of een extremist? Zoals de Franstaligen FDF hebben, is er nu voor de moslims Parti Islam.'

'Vrouwen worden graag beschermd door een sterke man'

De filosofie van de partij is gebaseerd op de koran en de sharia. De weg die de kandidaten willen bewandelen is die van de 'islamitische democratie'. 'We verzamelen en zoeken alles wat goed is vanuit de andere partijen. Ons programma is een synthese van alle partijen van extreemlinks tot extreemrechts', stelt Ahrouch. Als buschauffeur bij de MIVB heeft het Anderlechtse gemeenteraadslid al een duidelijk voorstel op tafel liggen. 'Tijdens de spitsuren zijn er bepaalde personen, vooral van vreemde origine, die profiteren van het feit dat de voertuigen overvol zitten om tegen vrouwen aan te 'plakken'. Het zijn niet enkel moslimvrouwen die zich hierdoor vernederd voelen. Daarom pleit ik ervoor dat tijdens de spitsuren de mannen vooraan en de vrouwen achteraan opstappen', verklaart Ahrouch.

De rol die vrouwen zullen spelen binnen de partij lijkt vrij klein, al moeten de huidige verkiezingslijsten evenveel mannen als vrouwen bevatten. 'Het is een wet die voor ons opgemaakt is omdat ze dachten dat dit ons zou hinderen', zegt Ahrouch. 'Voor ons is dat echter geen probleem, we zullen genoeg vrouwen op de lijst hebben. Maar de mensen willen ook moedige mannen die zich aan het hoofd van de lijst zetten. De vrouwen worden graag beschermd door een sterke man, omdat ze zich zo zekerder voelen.'

Ahrouch benadrukt dat de leden ondanks hun vaste geloofsovertuiging ook het nodige respect hebben voor het individu en de andere overtuigingen. 'We focussen nu op de moslims, maar in de toekomst zullen we ook begrepen worden door de niet-moslims. We zijn een partij die de individuele vrijheid en het ondernemerschap respecteert.'

'Kunnen niet veroordeeld worden op basis van de seksismewet'

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is dat voorstel in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 'Kan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen dit onderzoeken en klacht indienen?', vraagt hij op Twitter. Het instituut laat weten nog geen melding te hebben ontvangen van de partij. Het zegt wel de standpunten te veroordelen, omdat ze seksistisch zijn en stereotypen in de hand werken. 'Ze kunnen echter niet veroordeeld worden op basis van de seksismewet. Daarvoor moet het gedrag in kwestie gericht zijn tegen één of meerdere specifieke, identificeerbare personen. Dit is hier, voor zover ons nu bekend, niet het geval.'

Ook Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten reageert op de ideeën van de partij. 'Iedereen die onze vrijheid aanvalt zal ons tegenkomen. Elke dag opnieuw', zegt ze. 'En we zijn met heel veel. Vrouwen en mannen werken, feesten, zwemmen en leven hier samen. En dat gaat zo blijven.' Bij N-VA vallen onder meer reacties te noteren bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois en voorzitter Bart De Wever. 'De Partij Islam wil 'niet raken aan de Grondwet', maar wel mannen en vrouwen apart op de bus laten stappen', hekelt Bourgeois. Hij wijst erop dat de sharia in strijd is met de principes van de democratie en de Rechten van de Mens. 'Geen enkele toegeving op de waarden van de verlichting. Wie anders wil, kan beter elders gaan', stelt De Wever op zijn beurt.