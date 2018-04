Palestijns protest in Gaza: 'De Israëli's weten zich geen raad met vreedzaam burgerprotest'

31 doden en 1400 gewonden vielen bij eerste twee vrijdagse Marsen voor de Terugkeer in Gaza. Toch gaat de campagne door tot Nakba-dag op 15 mei: het Palestijnse trauma zal zich dan spiegelen in de Israëlische trots op 70 jaar onafhankelijkheid. 'Hamas zit niet achter deze actie. Armoede, uitzichtloosheid, frustratie: dát is wat duizenden Gazanen drijft.'