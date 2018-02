Oxfam maakt intern rapport over beschuldigingen seksueel wangedrag openbaar

Hulporganisatie Oxfam heeft maandag haar definitieve interne rapport over de beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens haar humanitaire missie in Haïti in 2010 openbaar gemaakt. De ngo wil met de publicatie 'zo transparant mogelijk zijn over de beslissingen die tijdens het onderzoek genomen zijn, en erkent de vertrouwensbreuk die de gebeurtenissen veroorzaakt hebben'.