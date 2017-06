Over de presidentskandidate die geen president wil worden

Krijgt Mexico straks zijn eerste inheemse én vrouwelijke president? Was eind 2016 al aangekondigd dat een inheemse vrouw volgend jaar aan de verkiezingen zou deelnemen, dan kreeg ze vorige week ook een gezicht en een naam: tijdens een meerdaagse bijeenkomst in de stad San Cristóbal de las Casas in de bergen van de zuidelijke deelstaat Chiapas droegen honderden afgevaardigden van 58 inheemse volkeren van Mexico María de Jesús Patricio Martínez voor als aanvoerder van de eerste nationale inheemse politieke campagne. Knack.be was bij de aankondiging aanwezig.

...