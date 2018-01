Organisaties die oproepen tot vreedzame boycot niet langer welkom in Israël

Het ministerie voor Strategische Zaken publiceerde vandaag een lijst van een twintigtal organisaties die de BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) oproep hebben onderschreven. Dat melden de Israëlische media.

De internationale beweging zet zich in voor sancties en een boycot van Israël wegens zijn politiek tegenover de Palestijnen. Op de lijst staan onder andere de Friends of Al-Aqsa (FOA) uit Europa, Code Pink uit de Verenigde Staten en de Jewish Voice for Peace (JVP).

'We stappen van de verdediging over naar de aanval', verklaarde Gilad Erdan, minister voor Strategische Zaken en Binnenlandse Veiligheid. 'De organisaties moeten beseffen dat de staat Israël hen zal tegenhouden en hun vertegenwoordigers beletten het land binnen te komen en de burgers schade te berokkenen.'

Rockmuzikant Roger Waters van Pink Floyd is een van de centrale aanhangers van de BDS-beweging. Deze zomer hadden pro-Palestijnse activisten de Nieuw-Zeelandse popzangeres Lorde nog onder druk gezet om een gepland concert in Tel Aviv te annuleren.