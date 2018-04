Orbán stevent opnieuw af op tweederdemeerderheid in Hongarije

De sterkste oppositiepartij wordt het extreemrechtse Jobbik (De Beteren) met 19,9 procent van de stemmen. De socialistische partij MSZP kreeg de steun van 12,3 procent van de kiezers, de ecologische LMP 6,8 procent en de links-liberale DK 5,5 procent.

Orbán lijkt met dit resultaat voor de derde keer op rij op een tweederdemeerderheid in het parlement te kunnen rekenen, waardoor hij vrij de grondwet kan aanpassen. Bij de vorige verkiezingen in 2014 volstond een verkiezingsresultaat van 45 procent om 133 van de 199 zetels te bemachtigen. Volgens analisten zou Fidesz met de huidige score 134 zitjes binnenhalen.

Voor de precieze zetelverdeling is het echter wachten tot de definitieve resultaten. De zitjes in het parlement worden namelijk op twee manieren verdeeld: 106 zetels gaan naar kandidaten die per kiesdistrict worden verkozen, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen. De 93 andere zetels worden proportioneel verdeeld op basis van de resultaten op nationaal niveau.

De definitieve resultaten worden pas in de loop van de week verwacht, nadat ook de stemmen van de honderdduizenden kiezers die in het buitenland wonen, zijn geteld.