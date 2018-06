Oppositie signaleert onregelmatigheden bij verkiezingen in Turkije

Naar aanleiding van de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije zijn zondag de eerste berichten van waarnemers over onregelmatigheden bij het stemproces binnengelopen. Dat zegt althans de woordvoerder van de grootste oppositiepartij CHP, Bülent Tezcan. Er zouden vooral veel klachten zijn binnengekomen over de Turkse provincie Sanliurfa.

Volgens Tezcan worden waarnemers verhinderd om hun taak uit te oefenen en lopen er op sommige plaatsen gewapende personen rond de kieslokalen die de kiezers proberen te intimideren. In een ander geval bleek een urne al vol stembiljetten te zitten, allemaal voor de door de regeringspartij AKP gedomineerde alliantie, nog voor het stemlokaal de deuren opende. De pro-Koerdische partij HDP heeft het op sociale media over gelijkaardige incidenten in de regio.

Oppositie en ngo's hebben uit vrees voor fraude vooral in het zuidoosten van het land, waar de Koerden in de meerderheid zijn, honderdduizenden waarnemers ingezet om de stembusgang te controleren.

De Turkse kiescommissie heeft al laten weten de klachten te zullen onderzoeken.

President Recep Tayyip Erdogan stelde dan weer dat er nergens in het land ernstige problemen werden gesignaleerd naar aanleiding van de verkiezingen.