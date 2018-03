Operatie tegen IS in Syrië gepauzeerd door Turks offensief

Bij het bestrijden van IS in Syrië, krijgen de VS en zijn bondgenoten onder meer steun van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die bestaan uit verscheidene Koerdische en Arabische milities.

Maar die alliantie is verzwakt door het offensief dat Turkije is opgestart in de Koerdische enclave Afrin, in het noordwesten van Syrië. De leden van de belangrijkste Koerdische militie, de Volksbevrijdingseenheden (YPG), geven nu namelijk de voorkeur aan de strijd tegen Turkije.

De VS, zowel een bondgenoot van Turkije als van de Koerdische milities, hebben nu toegegeven dat de situatie geleid heeft tot een onderbreking van de terreurbestrijdingsoperatie. 'Operationele pauzes doen zich geregeld voor, om diverse redenen', zegt Rob Manning, een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. 'De aard van onze missie in Syrië is niet veranderd', benadrukt hij. 'Deze operationele pauze zal ons niet afleiden van ons belangrijkste doel, namelijk (de strijd tegen) IS'.

Tegelijkertijd wordt ook benadrukt dat de luchtaanvallen op IS wel nog altijd worden voortgezet. Tijdens de operationele pauze is bovendien geen grondgebied verloren gegaan, zo klinkt het nog.

IS controleert zo goed als geen grondgebied meer in Syrië. Maar in het oosten van het land, aan de Iraakse grens, houden jihadisten zich nog verborgen in de Eufraatvallei.