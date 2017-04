Op bezoek in het verwoeste Jemen: 'Je had vóór de vernieling moeten komen'

De oorlog in Jemen, aangevoerd door Saudi Arabië met ondersteuning van een aantal andere Arabische landen en de Verenigde Staten, is haar derde jaar ingegaan. Sinds 26 maart 2015 is het lang nog een enkele dag bespaard gebleven van vernietigende Saudische luchtaanvallen. Precies twee jaar oorlog heeft al ruim 32000 mensen gedood of gewond, waaronder zo'n 4500 kinderen en 3500 vrouwen. Een kleine greep uit de lijst met plaatsen die onlangs onder vuur werden genomen, maakt duidelijk dat burgers nergens meer veilig zijn: 540 markten, 314 tankstations, 63 ambulances, 1577 wegen en bruggen, 206 historische plaatsen, 270 ziekenhuizen. En dan hebben we het nog niet over de vele woonhuizen, moskeeën, scholen, vissersboten, bruiloften en begrafenis-bijeenkomsten.

