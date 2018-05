Ook buren van Noord-Korea bereiden zich intens voor op top in Singapore

Een bekende boutade van Steve Stevaert vroeger was dat een politicus die iets wil bereiken vooral niet met de fanfare op kop het bos moet intrekken. Dat is precies wat Donald Trump wel doet. Hij scheldt, dreigt en beledigt, en hij lijkt daar in het geval van Noord-Korea mee weg te zullen komen. Het is daarvoor wachten op de uitkomst van de top tussen Trump en Kim Jong-un in Singapore op 12 juni, maar de sterren staan goed. Kim zal zijn nucleaire testinstallatie zelfs nog deze maand sluiten, en daar mogen waarnemers naar komen k...