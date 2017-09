Onze moderne slaven: meer dan 40 miljoen mensen in gedwongen arbeid of gedwongen huwelijk

Vrouwen en meisjes worden buitenproportioneel geraakt door deze praktijken. Van de slachtoffers is ongeveer 71 procent vrouw, staat in de studie van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Vrouwen maken 99 procent uit van de mensen die gedwongen in de seksindustrie werken, en 84 procent van de mensen die tot een huwelijk gedwongen worden.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) bracht dinsdag ook cijfers naar buiten over kinderarbeid. Daaruit blijkt dat naar schatting 152 miljoen kinderen tussen vijf en zeventien jaar oud in 2016 slachtoffer waren van kinderarbeid.

Kinderarbeid doet zich vooral voor in de landbouw (70,9 procent). Bijna één op de vijf kinderen werkt in de dienstensector (17,1 procent) en 11,9 procent in de industrie.

ILO-directeur Guy Ryder zegt in een reactie dat de wereld niet in staat zal zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen, als niet iets aan deze cijfers gedaan wordt. 'Deze nieuwe schattingen kunnen ons helpen te interveniëren om dwangarbeid en kinderarbeid te voorkomen.'

'We zijn zo briljant dat we kunstmatige intelligentie kunnen creëren, maar tegelijkertijd leven nog steeds 40 miljoen mensen in moderne slavernij', zegt Andrew Forrest, voorzitter van de ngo Walk Free Foundation. 'Daaruit spreekt diepgewortelde discriminatie en ongelijkheid in onze huidige wereld, in combinatie met een schokkende tolerantie ten opzichte van uitbuiting.'