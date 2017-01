Onderzoek naar privéreis van Justin Trudeau, op kosten van Aga Khan

Het onderzoek moet uitmaken of er sprake is van belangenvermenging, en of Justin Trudeau de federale wetgeving heeft geschonden.

Het is de eerste keer dat er een onderzoek wordt geopend tegen een zittende premier onder de Conflict of Interest Act. De woordvoerster van de premier, Andree-Lyne Halle, liet weten dat de premier zal meewerken aan het onderzoek.

De reis van Trudeau naar Bell Island, dat het eigendom is van de Aga Khan (prins Prince Shah Karim Al Husseini), miljardair, filantroop en de spirituele leider van de 15 miljoen Ismaïlitische moslims, domineert sinds vorige week de Canadese media. Het was de krant National Post die naar buiten bracht dat Trudeau met zijn gezin en twee andere liberale politici en hun echtgenotes zijn vakantie doorbracht op het eiland. De premier, die de locatie van zijn vakantie in eerste instantie geheim had gehouden, bevestigde ondertussen dat hij met zijn gezelschap in een privéhelikopter van de Aga Khan werd overgevlogen naar Bell Island.

'Vriend van de familie'

Volgens ethische regels die in 2015 werden ingevoerd door Trudeau zelf, mogen ministers geen gebruik maken van private vluchten zonder goedkeuring van de commissie belangenvermenging van de ethische waakhond. Ministers mogen bovendien geen geschenken ontvangen, zoals gratis reizen. De oppositie noemt de reis een duidelijk geval van belangenvermenging, omdat de Aga Khan Stichting Canada een geregistreerde lobbyist is en miljoenen dollars ontvangt van de federale overheid.

Trudeau verdedigde zijn beslissing om zijn vakantie met de Aga Khan door te brengen door te stellen dat die laatste een goede vriend is van de familie. Trudeau kent hem al sinds hij een baby was, en de Aga Khan was een van degenen de kist van vader Pierre Trudeau droegen op diens begrafenis. De Aga Khan werd in 2009 door de conservatieve premier Stephen Harper tot ereburger gekroond.