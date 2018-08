'Omdat het de voorbije jaren zoveel migratie heeft toegelaten, is Europa bijna verplicht om een politiestaat te worden'

Ook u zult nog voor u sterft inzien dat het huidige westerse maatschappijmodel niet zaligmakend is, ' zegt Sergej Karaganov op het einde van ons gesprek. 'Als kind geloofde ik vurig in het communisme. Pas tijdens mijn studies werd ik een fervent anticommunist. Uw kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien in een wereld waarin het internationale narratief gevoerd wordt door Aziaten, en niet langer door Europeanen. Zij zullen een compleet ander idee hebben van concepten als mensenrechten of democratie. Uiteindelijk is liberale democratie maar een van de vele systemen waarmee een samenleving bestuurd kan worden. Ik hoop dat u dat ook nog zult inzien. Als het Westen niet van koers verandert, vrees ik zijn totale instorting.'

