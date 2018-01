Olympische sportarts Larry Nassar veroordeeld tot 175 jaar cel voor seksueel misbruik

Larry Nassar was ooit één van de beste dokters ter wereld en ex-osteopaat van de Amerikaanse turnploeg. Vandaag werd hij veroordeeld tot 40 tot 175 jaar cel. 'Ik heb net uw doodvonnis ondertekend', zei de Amerikaanse rechter Rosemarie Aquilina na het voorlezen van de straf.

De kans dat de 54-jarige Larry Nassar ooit nog op vrije voeten komt, is immers onbestaande. In december werd Nassar al veroordeeld tot zestig jaar gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno.

Hartverscheurend en inspirerend

BBC-correspondente Rajini Vaidyanathan was aanwezig op het proces en noemde het 'hartverscheurend en tegelijk inspirerend'. Daarmee verwees ze naar de moed van de slachtoffers. 'Terwijl Larry Nassar in zijn gevangenistenu zat, getuigde slachtoffer per slachtoffer op slechts enkele meters afstand over wat hij haar had aangedaan. Terwijl ze hem recht in de ogen keek.' Maar liefst 156 vrouwen traden - sommigen anoniem - naar voor als slachtoffer. Sommige meisjes waren ten tijde van het misbruik zo jong dat ze jaren later pas beseften wat hen was overkomen.

Die getuigenissen bleven naar eigen zeggen ook hangen bij Nassar. 'Ik ga jullie woorden tot het einde van mijn dagen met me meedragen', zei hij. Op de laatste dag van zijn proces had Nassar het over de 'emotionele vernietiging' die hij bij zijn slachtoffers heeft aangericht. 'Wat ik nu voel, valt in het niets bij de pijn, trauma's en emotionele afbraak die jullie voelen', richtte Nassar zich tot zijn talrijke slachtoffers. Hij bood ook zijn verontschuldigingen aan.

Het Amerikaans Olympisch Comité (USOC) kondigde alvast aan nog een onafhankelijk onderzoek op te starten naar het sexueel misbruik binnen de turnploeg. Het USOC wil daarmee achterhalen hoe dergelijk grootschalig misbruik zo lang onder de radar is gebleven.