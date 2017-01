Obama: 'Presidentschap was een privilege'

De Amerikaanse president Barack Obama heeft het presidentschap zondag, negentien dagen voordat hij de sleutel van het Witte Huis doorgeeft aan Donald Trump, een "privilege" genoemd. De ontslagnemende president maakte ook gebruik van het nieuwe jaar om op Twitter terug te kijken naar zijn acht jaar als president.

As we look ahead to the future, I wanted to take a moment to look back on the remarkable progress that you made possible these past 8 years. -- President Obama (@POTUS) January 1, 2017

Facing the worst financial crisis in 80 years, you delivered the longest streak of job growth in our history. pic.twitter.com/Vk3PfRgZqF -- President Obama (@POTUS) January 1, 2017

After decades of rising health care costs, today nearly every American now has access to the financial security of affordable health care. pic.twitter.com/5e4nEcCxIM -- President Obama (@POTUS) January 1, 2017

We traded foreign oil for clean energy, we doubled fuel efficiency standards, & we acted on a global scale to save the one planet we've got. pic.twitter.com/7alrOtHNIr -- President Obama (@POTUS) January 1, 2017

We brought home more of our troops & strengthened U.S. leadership--leading with diplomacy & partnering with nations to meet global problems. -- President Obama (@POTUS) January 1, 2017

From realizing marriage equality to removing barriers to opportunity, we've made history in our work to reaffirm that all are created equal. -- President Obama (@POTUS) January 1, 2017

It's been the privilege of my life to serve as your President. I look forward to standing with you as a citizen. Happy New Year everybody. -- President Obama (@POTUS) January 1, 2017

"Het is het grootste privilege van mijn leven geweest om te dienen als jullie president. Ik kijk ernaar uit naast jullie te staan als burger. Gelukkig Nieuwjaar iedereen", aldus Obama op Twitter.

Daarnaast kijkt de Democraat terug op de grootste verwezenlijkingen van zijn acht jaar als president, van de hervorming van de ziekteverzekering, de legalisering van het homohuwelijk, tot de strijd tegen de klimaatverandering en de groei van de sector van de hernieuwbare energie.

"We ruilden buitenlandse olie voor propere energie, we verdubbelden de standaarden voor de brandstofefficiëntie en we handelden op een globale schaal om de enige planeet die we hebben te redden", schreef de president.

De woordvoerder van Donald Trump liet zondag nog weten dat de volgende president snel nadat hij de eed aflegt een aantal besluiten zal nemen "om veel regels en beschikken af te schaffen die de regering de voorbije acht jaar heeft genomen en die de economische groei en het scheppen van jobs afremmen".