Obama laat klokkenluidster Chelsea Manning vervroegd vrij

Dat maakte het Witte Huis bekend.

Chelsea Manning, die als Bradley Manning voor de inlichtingendienst van het leger werkte, werd in 2009 naar Irak gestuurd en lekte in 2010 honderdduizenden documenten naar WikiLeaks. Daar zat gedetailleerde informatie bij over het leger naast 250.000 vertrouwelijke berichten tussen Amerikaanse ambassades en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Haar bedoeling was, zei ze later, om "wereldwijde discussie, debatten en hervormingen" op gang te brengen. Ze zei tijdens haar proces ook dat ze "met veel problemen" worstelde op het moment dat ze haar beslissing nam om te lekken.

Ze werd door een militaire rechtbank veroordeeld tot 35 jaar gevangenis.

De combinatie tussen een zware straf, isolatie en een moeizaam bevochten geslachtsverandering in een mannengevangenis leiden vorig jaar tot twee pogingen tot zelfdoding.

BREAKING: With 209 commutations and 64 pardons, @POTUS just gave 273 Americans a second chance. Learn more → https://t.co/t6Cs7NVqFA pic.twitter.com/FYrxSdqq8Q -- The White House (@WhiteHouse) January 17, 2017

Ze had volgens een brief die The New York Times in december publiceerde, zelf om strafvermindering gevraagd. "Het enige wat ik vraag dat ik na 6 jaar opsluiting in een militaire gevangenis wordt vrijgelaten als iemand die geen schade wilde berokkenen aan de VS of aan het leger".

Barack Obama, die in zijn laatste dagen als president, zoals voorgangers, gratie kan verlenen of drastische strafvermindering, besloot tot dat laatste in het geval van Manning.

Ze komt op 17 mei vrij.

Een andere bekende klokkenluider, Edward Snowden, krijgt wellicht geen strafvermindering aangeboden. Obama's woordvoerder Josh Earnest zei eerder dat de twee gevallen niet te vergelijken zijn.

Het Witte Huis kondigde dinsdag in totaal 209 strafverminderingen aan en 64 kwijtscheldingen van straf.