Obama keurt in alle stilte omstreden propagandawet goed

De Amerikaanse president Barack Obama heeft vrijdag, in de stille uurtjes voor het kerstweekeinde, de defensiebegroting (NDAA) van 619 miljard dollar voor 2017 goedgekeurd, en in dat pakket ook haast ongemerkt de controversiële Countering Disinformation and Propaganda Act (CDPA, ook Countering Information Warfare Act) in wet omgezet. Begin december geraakte de wet met al even stille trom door de Senaat.

De Wet ter bestrijding van Desinformatie en Propaganda opent, volgens critici, de deur voor het beknotten van de persvrijheid. In het door de Republikeinse senator Rob Portman ingediende voorstel wordt alles tot propaganda en/of desinformatie gerekend 'wat bedoeld is om de nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten te ondermijnen.'

Binnen het State Department komt er een Global Engagement Center dat alle propagandabestrijding zal coördineren. Wie dat aparte agentschap zal leiden, moet nog door Obama beslist worden. De wet voorziet ook dat ngo's subsidies krijgen om voorbeelden van desinformatie, foute informatie en anti-Amerikaanse propaganda te verzamelen en aan de kaak te stellen.

De nieuwe wet komt er op een cruciaal ogenblik, enkele weken voor de inauguratie van Donald Trump en midden in de commotie rond fake news. Dat laatste zou - samen met vermeende Russische hackingpraktijken - mee de oorzaak zijn geweest van de verkiezingsnederlaag van de Democratische kandidate Hillary Clinton.

Over de wet is nauwelijks gedebatteerd. De propaganda, zowel binnenlandse als buitenlandse, moet bestreden worden met 'op feiten gebaseerde narratieven'. Van de buitenlandse 'propagandisten' worden twee landen met naam genoemd. Dat zijn, weinig verwonderlijk, de nucleaire concurrent Rusland en de economische antagonist China. Volgens Obama worden die propaganda en de bewuste desinformatie gebracht met als doel, 'de democratie te saboteren'.