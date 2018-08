Obama eert Aretha Franklin: 'In haar stem konden we onze geschiedenis voelen'

Trump noemde Aretha Franklin "een geweldige vrouw. De alom geprezen stem van de soulzangeres werd door Trump op Twitter ook omschreven als 'een wonderbaarlijk geschenk van God'. 'Ze zal gemist worden', liet de huidige president nog weten.

Ook Barack Obama, de vorige president van de VS, en zijn vrouw Michelle hadden woorden van lof voor Aretha Franklin. 'In haar stem konden we onze geschiedenis voelen, in al haar volledigheid en met al haar nuances: onze macht en onze pijn, onze duisternis en ons licht, onze zoektocht naar verlossing en ons zuur verdiend respect', schrijft het koppel in een mededeling. 'Ze hielp om ons meer verbonden, hoopvoller en humaner te voelen. En soms hielp ze om gewoon al de rest te vergeten, en te dansen.'

De "queen of soul", bekend van nummers als "Think", "Respect" en "I say a little prayer", stierf donderdag op 76-jarige leeftijd.

Aretha Franklin had in 2009 nog opgetreden bij de eerste inauguratie van Barack Obama als Amerikaans president.