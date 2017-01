Nu in officieel rapport: 'Poetin gaf bevel voor hacking tijdens VS-verkiezingscampagne'

"We stellen vast dat de Russische president Vladimir Poetin het bevel gaf voor een beïnvloedingscampagne gericht tegen de Amerikaanse presidentsverkiezingen", aldus het vrijgegeven rapport, dat een gecensureerde versie is van het rapport dat aan president Barack Obama is overgemaakt. Dat rapport werd opgesteld door het Departement van Nationale Informatie (DNI), maar ontstond in samenwerking tussen CIA, FBI en NSA.

"Ruslands doelstelling was om het publiek vertrouwen in het Amerikaans democratisch proces te ondermijnen, Hillary Clinton zwart te maken en haar verkiesbaarheid en mogelijk presidentschap te beschadigen".

De tussenkomst gebeurde op een schaal die "onuitgegeven" was, en de Russische aanval op Amerikaanse instellingen betekende in vergelijking met de spionage-activiteit bij eerdere verkiezingen "een duidelijke escalatie qua directheid, niveau van activiteiten en draagwijdte van de inspanning". De Russische acties waren "stoutmoediger" dan wat er ten tijde van de koude oorlog gebeurde.

Volgens het rapport heeft Rusland "een duidelijke voorkeur ontwikkeld" voor Donald Trump, en uiteindelijk "de bedoeling gehad diens verkiezingskansen te verbeteren door waar mogelijk Hillary Clinton te diskrediteren en haar ongunstig met hem te vergelijken".

Volgens The New York Times bevat het ongecensureerde rapport een boel meer gedetailleerd bewijsmateriaal voor deze stellingen, maar in de publiek gemaakte versie is dat bewijsmateriaal grotendeels weggelaten.

'Guccifer 2.0 was Russische creatie'

Wel zegt dat publieke rapport dat de inlichtingendiensten met "groot vertrouwen" (wat betekent "quasi-zeker") stellen dat de Russische militaire geheime dienst GRU de figuur van hacker Guccifer 2.0 gecreëerd heeft alsook de website DCLeaks.com waarop de gehackte mails van het Democratisch partijbestuur en de gehackte mails van Clintons campagneleider John Podesta werden gepubliceerd.

Het rapport bevestigt ten dele wat de New York Times eerder schreef. "Rusland", aldus het rapport, "zamelde ook gegevens is over enkele Republikeinse doelwitten, maar voerde geen gelijkaardige onthullingscampagne" (als met de Democraten). De Times schreef eerder op basis van de inlichtingendiensten dat de Russen ook de computers van de Republikeinse partij hebben gekraakt, maar dat ze besloten hebben eventueel compromitterend materiaal dat ze hierbij aantroffen nog niet wereldkundig te maken.

Trump: dit had geen invloed

Het rapport in ongecensureerde versie is aan president-elect Trump overhandigd. Hij ontmoette vrijdag de inlichtingendiensten voor een briefing over de hackings van bijna 2 uur en verklaarde naderhand via een mededeling dat de hackoperaties "absoluut geen invloed hadden op de verkiezingsuitslag". Maar in de mededeling leek hij wel een ietsje meer open te staan voor de mogelijkheid dat de Russen achter de hacking konden zitten. Eerder had hij die mogelijkheid geminimaliseerd en gezegd dat de hacker evengoed een 400 pond wegende man kon zijn die vanuit zijn bed opereerde.