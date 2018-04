Noord-Korea zegt nucleaire testlocatie in mei te zullen ontmantelen

Bovendien zal het Noord-Koreaanse regime buitenlandse experten uitnodigen om de ontmanteling van de site in Punggye-ri te verifiëren. Dat meldt de Zuid-Koreaanse regering zondag.

Daarnaast zal Noord-Korea zijn standaardtijd met een half uur verlaten, waardoor het in dezelfde tijdzone als Zuid-Korea komt.

In 2015 had Noord-Korea zijn klokken nog een half uur achteruit gedraaid, om in een andere zone dan Zuid-Korea en Japan terecht te komen. Zo wilde het communistische land zich verder distantiëren van de 'imperialisten'.