Noord-Korea: 'VS zal prijs betalen als het doorzet met nieuwe sancties'

Met die eventuele sancties zijn ze in Pyongyang natuurlijk niet niet tevreden. Het regime van Kim Jong-Un belooft alvast dat de VS de prijs zullen betalen als het land doorzet met nieuwe 'illegale en onwettige' maatregelen.

Het zal al de achtste keer zijn dat er maatregelen tegen het communistische regime worden genomen. Deze keer willen de VS dat er een 'progressief' embargo op de uitvoer van olie naar Noord-Korea komt en een verbod op de import van Koreaans textiel. Daarnaast richten de Amerikanen ook hun pijlen op Noord-Koreaanse expats.

In Noord-Korea is men niet te spreken over de Amerikaanse voorstellen. Pyongyang zegt dat het 'klaar is elke ultieme maatregel' te nemen om ervoor te zorgen dat de VS zal lijden 'zoals het nog nooit geleden heeft', luidt een persmededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken.