Noord-Korea: 'Sancties vormen schending van soe­ve­rei­ni­teit'

De sancties tegen Noord-Korea die de VN-Veiligheidsraad zaterdag nam, vormen een "schending van onze soe­ve­rei­ni­teit", aldus Pyongyang in een communiqué dat het persbureau KCNA maandag publiceerde. Zolang het land bedreigd wordt door de Verenigde Staten is het niet van plan te onderhandelen over zijn kern- en ballistiek programma. "Pyongyang zet geen stap achteruit wat betreft de versterking van zijn nucleaire macht."