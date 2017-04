Noord-Korea bedreigt VS: "Als ze ons blijven provoceren, slaan we terug"

Vandaag vieren ze in Noord-Korea 'Dag van de Zon', de officiële naam van de geboortedag van Kim Il-Sung (15 april 1912-8 juli 1994). Die feestdag gaat onder meer gepaard met een militaire parade waarbij het land haar militaire macht tentoonstelt. Tijdens het defilé pakte Noord-Korea onder meer uit met de zogeheten noordsterraketten. Dat zijn ballistische raketten die het land de voorbije jaren uitvoerig heeft uitgetest. De spanning is dit jaar in het bijzonder te snijden omdat het land opnieuw tests plant met langeafstandsraketten.

Daarenboven had Choe Ryong Hae, de vicevoorzitter van het Centraal Comité van de arbeiderspartij een niet mis te verstande boodschap voor de Amerikaanse president Donald Trump. "Als de VS ons roekeloos blijven provoceren, zal ons leger terugslaan met een vernietigende aanval. We zullen antwoorden met een totale oorlog en en met een nucleaire aanval", zei hij tijdens een speech.

Spierballengerol

Volgens David Criekemans, docent internationale politiek aan de universiteit van Antwerpen moeten we de dreigementen van Noord-Korea met een korrel zout nemen. Hij heeft het over 'brinkmanship'. "Dat is eigenlijk puur spierballengerol van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un", verduidelijkt hij in het VTM Nieuws. "De kans dat het ooit tot een oorlog met de VS komt, is dan ook bijzonder klein.

"Noord-Korea gebruikt al jaren die strategie, maar het grote verschil is dat er nu een Amerikaanse president is die dezelfde strategie toepast", gaat hij verder. "We zien bovendien dat Trump China probeert te overtuigen om haar eigen alliantiepartner Noord-Korea in het gareel te houden."

Criekemans ziet overigens veel vergelijkingen tussen het beleid van Trump en Ronald Reagan, een voormalige president van de VS. "We zien dat Trump net zoals Reagan bezig is met de opbouw van het militaire apparaat. Hij is eveneens bezig met machtspolitiek op verschillende scènes. Op die manier wil Trump ervoor zorgen dat andere partijen andere stappen gaan zetten. Het is met andere woorden symbolpolitiek", besluit hij.