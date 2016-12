Nieuw brexitprobleem duikt op: wat met 3 miljoen EU-burgers op Brits grondgebied?

De Britse premier Theresa May wil zo snel mogelijk nadat haar regering de brexit in gang heeft gezet een oplossing zoeken voor de ongeveer 3 miljoen inwoners uit andere EU-landen die op dit ogenblik in het Verenigd Koninkrijk verblijven.

Op dit moment kunnen zij er zonder problemen verblijven, omdat er in de Europese Unie vrij verkeer van personen heerst. Wanneer de Britten uit de Unie stappen, moeten ze allemaal een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Tegen het tempo dat het Verenigd Koninkrijk die vandaag uitreikt, zou de hele procedure 150 jaar duren. Experts zien een logistieke nachtmerrie opdoemen.

May wil die hetze vermijden. Binnen de regering heerst volgens nieuwswebsite Politico al een concensus dat de 3 miljoen mensen ook na de brexit in het Verenigd Koninkrijk mogen blijven wonen, maar op dit moment weet niemand hoe dat administratief in zijn werk zou moeten gaan.

Eind vorige maand deed May al een voorstel om de 'wederzijdse rechten' te garanderen. Dat zou betekenen dat EU-burgers in Groot-Brittannië kunnen blijven en Britse burgers in de 27 andere EU-lidstaten. Het idee werd al snel afgeketst door onder andere Duits bondskanselier Angela Merkel.

Voor een uitweg in het administratieve moeras wordt naar de Verenigde Staten gekeken. Daar ligt volgens Madeleine Sumpton, directeur van het migratieobservatorium van de Universiteit van Oxford, het belangrijkste precedent. In 1986 dienden drie miljoen migranten daar een aanvraag voor een verblijfsvergunning in na de Immigration Reform and Control Act. Via een dicht netwerk van kantoren werden ze allemaal geïnterviewd en werd al het papierwerk efficiënt onderzocht.

Vandaag zou dat efficiënter verlopen, zegt Doris Meissner, hoofd van het immigratiebeleid van de Verenigde Staten, onder andere door de digitalisering. Toch zou het nog steeds een hoop werk vergen. 'Je kan mensen online een afspraak laten vastleggen, maar iemand moet nog steeds dat paspoort zien.'

De woordvoerder van het Home Office, de overheidsdienst bevoegd voor onder andere immigratie en veiligheid, wilde aan Politico geen commentaar geven. Ook over waar de Britse overheid informatie zal inwinnen, wilde hij niets kwijt. 'Er zijn een aantal opties. We zijn die aan het bekijken, het zou fout zijn om in dit stadium al verder positie in te nemen.'