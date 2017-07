Netanyahu wil Al-Jazeera verbannen uit Israël

"Al-Jazeera blijft het geweld aanwakkeren omtrent de Tempelberg (de Esplanade der Moskeeën voor de Palestijnen, red.)", aldus de Israëlische leider op Facebook.

"Ik heb meerdere keren gevraagd aan de instanties die verantwoordelijk zijn voor de rechtshandhaving om hun kantoor te sluiten in Jeruzalem. Als dat niet mogelijk is om redenen van wetsinterpretatie, zal ik proberen de nodige wet te maken om Al-Jazeera te verbannen uit Israël", dreigde hij.

Israël verwijt Al-Jazeera al jaren partijdigheid in zijn berichtgeving over het conflict tussen de Israëli's en de Palestijnen.

De zender heeft nog niet gereageerd op Netanyahu's verklaringen. Die deed hij op een moment van grote spanningen tussen de Israëli's en de Palestijnen, door de installatie van metaaldetectoren door Israël aan de Tempelberg, waar de Al-Aqsamoskee gesitueerd is. Hoewel de poortjes intussen zijn weggehaald en vervangen zijn door "slimme veiligheidscontroles", is de rust nog niet teruggekeerd.

De Marokkaanse koning Mohammed V stuurde woensdag een brief aan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, om de "onaanvaardbare" politiek van Israël in Jeruzalem aan te klagen. "We stellen met spijt vast dat elke keer dat er zich een mogelijkheid voordoet voor de herlancering van het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël, die laatste gebeurtenissen en spanningen uitlokt om ze te doen falen."

De 53-jarige vorst roept in zijn brief het VN-hoofd op om "dringend in te grijpen bij de Israëlische autoriteiten om hen de juridische en historische status van Jeruzalem te doen respecteren".