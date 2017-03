Nederlandse verkiezingen 15/3: in het spoor van de regeringspartijen

Als kind is Mark Rutte in een ketel vrolijkheid gevallen. Of hij nu besparingen in de zorg verdedigt, een buitenlands staatshoofd ontvangt of campagne voert voor de Tweede Kamer: de minister-president van Nederland lijkt te lijden aan een chronische vorm van opgetogenheid die neigt naar een vermoeiende vorm van hyperkinesie. Handenwrijvend, onder het slaken van voortdurende kreetjes ('Leuk!' 'Enig!' 'Gezellig!' 'Nou-nou!') begroet Rutte het uitgeregende Marktplein van Wormerveer, een Noord-Hollands dorpje net boven Amsterdam. Blits blauw regenjasje, spijkerbroek, afgekleurde sneakers, de kap van de capuchon losjes over de kraag: de premier is op campagnepad.

...