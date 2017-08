Nederlandse politie stopt busje met gasflessen bij Rotterdamse concertzaal

Het busje "reed verdacht heen en weer" vlak bij concertzaal de Maassilo, waar normaal gezien een concert van de Amerikaanse rockband Allah-Las zou doorgaan. Dat werd eerder op de avond afgelast, nadat burgemeester Aboutaleb rond half zes door de Spaanse politie werd verwittigd dat er een terreurdreiging zou zijn.

De chauffer van het busje is aangehouden. Verder onderzoek moet leren of er een verband is tussen de chauffeur en de terreurdreiging die is geuit tegen het concert. Na die nieuwe dreiging blijft de terreurdreiging in Nederland intussen onaangepast op vier (op vijf), meldde een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) woensdagavond.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei dat het busje een Spaans kenteken had. De waarschuwing over de terreurdreiging kwam van de Spaanse politie. Volgens Aboutaleb kwam de melding eind de namiddag, begin de avond binnen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt het busje. Het staat op de Mijnsherenlaan, op een steenworp afstand van de Maassilo. Agenten hadden het busje daar heen en weer zien rijden.

De burgemeester sluit niet uit dat er sprake is van toeval. Het kan ook een loodgieter of een lasser zijn die toevallig in de buurt was, zei hij. "We moeten niet te snel conclusies trekken.'"

Nadat de waarschuwing uit Spanje was binnengekomen hebben de autoriteiten nog overwogen of het mogelijk zou zijn het concert met extra beveiliging door te laten gaan. Uiteindelijk werd besloten het optreden toch af te blazen.