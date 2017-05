Nederlandse kranten: 'Adverteer niet meer op GeenStijl'

De heisa begon toen De Volkskrant-journaliste Loes Reijmer een scherpe column schreef over GeenStijl.nl, een provocerende Nederlandse blog die als slogan 'Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend' hanteert. Vervolgens plaatste GeenStijl.nl een foto van Reijmer op haar site met de vraag aan haar lezers of ze haar 'zouden doen', met heel wat comments tot gevolg, waarin gebruikers van de site uitgebreid beschreven hoe ze Reijmer onder meer 'in al haar gaatjes zouden nemen'.

Als reactie publiceren De Volkskrant en NRC Handelsblad morgen een pamflet waarin ze oproepen om niet meer te adverteren bij GeenStijl.nl en Dumpert.nl. 'U betaalt mee aan de salarissen van de meest invloedrijke internettrollen. GeenStijl.nl is een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is, niet de uitzondering', staat er in de tekst. De tekst zal ondertekend zijn door honderd vrouwen, van wie talkshowpresentatrice Eva Jinek, actrice Katja Schuurman, cabaretière Claudia De Breij en

De site reageerde meteen scherp op het pamflet. 'Moet het pluriforme medialandschap nog verder worden beknot? Moet de vrijheid van meningsuiting worden gesloopt? Zijn Reviaanse ironie, de hyperbool en snoeiharde satire VERBOTEN in het postmoderne tijdperk van de veel te snel gekwetste safe space-denkers?' schrijven ze bij de oproep.

Aan VRT Nieuws bevestigt Peter Vandermeersch, de Belgische hoofdredacteur van NRC, dat de tekst morgen wordt gepubliceerd en da de kranten alleen het debat over GeenStijl.nl op gang willen trekken. Naast het stuk zal een opiniestuk van Annabel Nanninga, die tot 2014 bij GeenStijl.nl werkte, worden gepubliceerd. 'Adverteerders belagen is niet kritisch, niet flink en geen 'consumentenpower'. Het is bovendien niet ongevaarlijk om de vrijheid van meningsuiting met eigenrichting te willen inperken', vindt Nanninga.