Nantes kalmeert na vier nachten van geweld, 'slechts' 18 wagens in brand gestoken

Het was in de nacht van gisteren op vandaag relatief rustig in Nantes, in het westen van Frankrijk, nadat het vier nachten na elkaar tot rellen was gekomen. Aanleiding was de dood van een 22-jarige jongen dinsdagavond die door een agent werd neergeschoten.