Na Zuid-Afrika wil nu ook Namibië onteigeningen van landbouwgrond mogelijk maken

Namibië was tussen 1884 en 1915 een Duitse kolonie. Daarna stond het onder controle van Zuid-Afrika. Meteen na de onafhankelijkheid in 1990 probeerde de regering om de gronden, vooral in handen van Duitsers of Zuid-Afrikanen, te herverdelen op vrijwillige basis. Twee jaar geleden raakte bekend dat die maatregel nauwelijks effect heeft gehad.

Een conferentie volgende maand moet zich nu over nieuwe maatregelen buigen. Volgens de president zou het, naast vrijwillige overdrachten gaan om teruggave van de gronden van voorouders en onteigeningen voor algemeen belang met een correcte schadeloosstelling. De president benadrukte dat hij niet wil weten van het gedwongen uitdrijven van blanke boeren.

In Zuid-Afrika wil de regering onteigeningen zonder vergoeding mogelijk maken om de 'historische onrechtvaardigheid' van de apartheid teniet te doen. Een kwarteeuw na het einde van het apartheidsregime is twee derde van de grond er nog in handen van de blanke minderheid, die goed is voor acht procent van de bevolking. De plannen zorgen voor spanningen.